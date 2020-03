Baquit lança Chefe de Gabinete de Camilo pré-candidata à Prefeitura de Cratéus

O deputado estadual Osmar Baquit (PDT) lançou, nesta quarta-feira (4), em pronunciamento na Assembleia Legislativa, a pré-candidatura da Chefe de Gabinete do Governador Camilo Santana, Janaína Farias, à Prefeitura do Município de Crateús.

Baquit disse que, se aceitar entrar na corrida eleitoral, Janaína será a primeira mulher a administrar o Município e terá a oportunidade de realizar grandes transformações em Crateús.

O pedetista enalteceu o papel da Chefe de Gabinete de Camilo Santana, que é filha de Crateús, em aparte ao pronunciamento do deputado Walter Cavalcante (MDB). Walter destacou as obras e os serviços levados pelo Governo do Estado para Crateús com a interlocução de Janaína Farias.

Confira na íntegra pronunciamento do deputado estadual Osmar Baquit: