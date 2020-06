Barra do Ceará tem maior número de óbitos e Meireles a maior quantidade de casos de Covid-19

A Barra do Ceará registrou o maior número de mortes de residentes e o Meireles tem a maior quantidade de contaminados por Covid-19, em Fortaleza, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.

Todos os 121 bairros do município tem casos da doença e atualmente apenas o bairro De Lourdes não teve óbitos causados pelo novo coronavírus. Fortaleza contabiliza a maior quantidade de casos e mortes por Covid-19 no Estado.

Na Barra do Ceará, 100 pessoas morreram e 636 deram positivo para a Covid-19. De acordo com o Boletim, a grande maioria das mortes na cidade ocorreu entre moradores de bairros de baixo e muito baixo Índice de Desenvolvimento Humano. Ainda segundo o documento, o maior número de casos estão entre o bairros com muito alto IDH, como o Meireles, que registrou 1.075 contaminados e 47 mortes pelo novo coronavírus. A característica seria reflexo ainda do início da epidemia.