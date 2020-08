“Batalha chegou ao fim”, afirma Alverne Lacerda sobre conflito entre Cagece e empresários em Tauá

Chegou ao fim! O correspondente Alverne Lacerda, na região dos Inhamuns, durante sua participação no Jornal Alerta Geral desta sexta-feira (07), noticiou o fim da batalha entre a Cagece e um grupo de donos de pousadas e hotéis no município de Tauá. O conflito vinha acontecendo em decorrência da mudança no modo de cobrança da companhia, que passou a definir a conta sem observar o consumo do hidrômetro, mas conforme o tamanho do imóvel.

Todo o imbróglio foi levado ao âmbito judiciário, onde o juiz determinou a suspensão da cobrança por parte da Cagece, porém os estabelecimentos continuaram a verificar o aumento nas contas e ainda ficaram sem o fornecimento de água, tendo que recorrer ao serviço do caminhão pipa.

Segundo Alverne, a novela chegou ao fim porque a Cagece começou a partir desta sexta-feira a enviar o valor da conta bastante reduzido “Chega o fim esta batalha ainda no seu primeiro round. Agora vai ser a decisão na justiça por danos morais”, diz Alverne.