Bate-Papo: Capitão Wagner larga na frente e demais partidos seguem na indefinição sobre disputa pela prefeitura de Fortaleza

Já homologado como candidato à prefeitura de Fortaleza pelo PROS, Capitão Wagner agora aguarda o registro na Justiça Eleitoral para que possa dar início ao processo de campanha “pra valer”. Após aguardar, até o último momento, o apoio das siglas do PSDB e MDB, Wagner decidiu agir e convidar a advogada Kamila Cardoso (Podemos) para compor sua chapa candidata a vice-prefeita. O momento político foi destaque no Bate-Papo político do Alerta Geral (Expresso FM 104.3 + Agora FM 107.9 + Redes Sociais).

“A grande questão que gerou essa grande expectativa é: porque Capitão trabalhou, trabalhou e não conseguir indicar esse nomes ou esses partidos pra agregar a sua campanha, partidos que trouxessem pra ele um arcabouço político de respaldo muito maior, fato por exemplo que ele teve na eleição passada”, afirmou o jornalista Beto Almeida ao comentar o fato de Wagner não ter conseguido angariar o apoio de grandes siglas para sua candidatura.

Por outro lado, o jornalista Luzenor de Oliveira destaca o fato de que Capitão Wagner não conseguiu o apoio oficial do PSDB, mas deixou forte impacto negativo dentro da sigla devido ao suporte que recebeu de importantes nomes dentro da agremiação liderados pelo deputado federal Roberto Pessoa. Além dele, o também parlamentar Danilo Forte, os deputados estaduais Nelinho Freitas e Fernanda Pessoa, e o ex-governador Lúcio Alcântara estão na base de Capitão.

Ademais, o MBD, outra sigla que Wagner buscou apoio ainda segue indefinida. O ex-senador Eunício Oliveira, deve acertar essa decisão até o final da semana. Beto Almeida pontua que também segue-se num cenário de incerteza no PDT, partido do atual prefeito, que ainda precisa definir o nome que irá disputar a sucessão de Roberto Cláudio com apoio total e direto dos irmãos Ferreira Gomes.

“Quem é o nome da base governista que vai, de fato, pra essa disputa pra sucessão do prefeito Roberto Cláudio, que nomes hoje estão sendo colocados nos bastidores pra afunilar, pra chegar a esse ponto de reunir, de trazer o consenso nessa disputa. E você citou todos os partidos e que passam por essa indefinição também”, concluiu Beto.