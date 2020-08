Bate-Papo: governador Camilo deseja aliança entre PT e PDT para as eleições, mas a tarefa é difícil

Em meio a corrida eleitoral pela prefeitura de Fortaleza, com articulações e alianças sendo construídas, o governador Camilo Santana permanece na esperança de ver uma união entre PT e PDT como uma força conjunta para derrotar o candidato de oposição, Capitão Wagner, que hoje tem sete partidos em sua base de apoio e possui conversas com o MDB e PSDB para construir novas alianças. A política na capital foi tema do Bate-Papo político desta terça-feira no Alerta Geral.

Camilo Santana tem uma relação de fidelidade com os irmãos Ciro e Cid Gomes e por isso gostaria de construir uma aliança entre o PDT dos Ferreira Gomes e o PT, todavia, a deputado federal Luizianne Lins segue determinada a levar para frente sua candidatura própria. “O governador Camilo não vai entrar no conflito político, não quer provocar manifestações, mas trabalha para tentar viabilizar essa aliança no primeiro turno”, afirma Luzenor de Oliveira.

Luzenor ainda pontua a discussão sobre elaboração do projeto de governo que Luizianne vem endossando com seus apoiadores. Segundo ele, a conversa sobre o projeto pode não significar uma barreira, mas a cada momento Luizianne e os aliados dão sinais de que querem manter a candidatura na disputa pela prefeitura de Fortaleza logo no primeiro turno. Para o jornalista Beto Almeida também não há dúvida quanto a posição de Luizianne.

“São indicativos de que a Luizianne está decidida junto com o PT a manter a sua pré-candidatura. Tem uma ala mais a esquerda do PT que não quer nem mesmo discutir uma aproximação da Luizianne Lins com o MBD de Eunício Oliveira, imagine com o PDT“, afirma Beto.