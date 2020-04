Bate-Papo: Moradores de Santa Quitéria sofrem com falta de água

Torneiras vazias! Os cearenses que moram no município de Santa Quitéria são os novos protagonistas do descaso que a Cagece tem tido com os moradores da região no que se refere ao abastecimento de água. Após a denúncia feita pelo correspondente Alverne Lacerda sobre a ausência de água em Tauá, agora são quiterienses que estão sofrendo.

O diretor da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) em Santa Quitéria, Marcelo Magalhães, articulou um abaixo assinado para denunciar o descaso da Companhia de Água e Esgoto do Ceará junto ao governo do Estado. Em áudio enviado ao Alerta Geral, ele cobra um plano imediato de contingência para evitar maiores transtornos.

Dentro do Bate-Papo político o jornalista Luzenor de Oliveira comenta a negligência da Cagece diante de um cenário tão adverso como este da pandemia de Covid-19:

“Isso acontece no momento em que todas as recomendações das autoridades de saúde são no sentido de as pessoas terem o cuidado de lavar as mãos para evitar a infecção com o coronavírus…sem água na torneira não dá pra lavar as mãos…a direção da Cagece está no mundo da lua?”

Em sua fala, Beto Almeida pontua que a justificativa dada pela Cagece é que um motor de abastecimento teria queimado e a empresa estaria encontrar um maquinário de mesma potência e apesar disso havia a demora para normalização do sistema na distribuição da água para as casas dos moradores da região. Ele critica a falta de planejamento de organização:

“É uma dificuldade da Cagece, me parece que ela trabalha com uma total falta de planejamento, não há planejamento absoluto algum, não há nada pra repor, um motor desse queima e a Cagece ainda vai atras, não tem um plano B, não tem um plano de emergência”

Por fim, Beto Almeida destaca a importância da Agência Reguladora do Estado do Ceará (ARCE) para fiscalização de empresas como a Cagece que fornecem material fundamental para subsistência da população, sobretudo agora, neste momento de pandemia do coronavírus.