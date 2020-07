Bate-Papo destaca bastidores das articulações políticas em Fortaleza e Caucaia

No Bate-Papo político desta quarta-feira (29), os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida destacaram o andamento das articulações políticas na região metropolitana de Fortaleza. Na capital, o PDT realizou o segundo encontro temático com os cinco pré-candidatos da sigla que disputam a escolha do nome que representará o partido na corrida pela prefeitura de Fortaleza

O debate, com a presença dos pedetistas Idilvan Alencar, José Sarto, Ferrúcio Feitosa, Salmito Filho e Samuel Dias foi mediado pelo ex-governador e atual senador Cid Gomes. Sobre o evento, que teve como foco o tema da educação, o jornalista Beto Almeida comenta que o parlamentar Idilvan Alencar se destacou devido ao seu engajamento na área:

“Foi interessante o tema, claramente o Idilvan levou uma vantagem, afinal de contas ele é muito ligado ao tema, a questão da educação. O esforço que ele desempenhou pra aprovação matéria (Fundeb), aos debates que ele promoveu, do qual é um assunto que ele conhece profundamente. Então ele tratou e logicamente que teve uma predominância das opiniões dele no debate”

Beto destacou o fato de o encontro ter contado com a presença de Élcio Batista, que é do PSB, partido da base de apoio ao governador Camilo Santana. Ele disse ainda que o propósito do partido é trazer outros nomes da base para que estejam mediando o debate entre os pré-candidatos, a fim de que haja fortalecimento desse apoio basilar da sigla.

Em seguida, o jornalista Luzenor de Oliveira levanta questão sobre o município de Caucaia, segundo maior colégio eleitoral depois de Fortaleza com 225 mil eleitores. Ele destaca o apoio de Ciro Gomes ao pré-candidato Elmano de Freitas na disputa pela prefeitura da cidade, apoio que gerou questionamentos se esta posição seria particular ou um entendimento do partido. Beto Almeida destacou o fato de que Domingos Filho, ex-conselheiro do TCM e presidente do PSD, garantiu que o PDT estará no apoio da reeleição de Naumi Amorim.

“O Domingos Filho veio a público exatamente colocar mais este ponto nessa estranha declaração do ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes. Porque afinal de contas, desde que ele deu essa declaração, a pregunta que não cala é: afinal de contas o PDT e os irmãos Ferreira Gomes fecharam com o Elmano? Domingos filho diz que não, que ali a opinião externada por Ciro Gomes é pessoal, dele, que não envolve uma decisão partidária”, diz o jornalista.

Beto, por fim, ressalta que Domingos Filho defende a neutralidade do governador Camilo Santana com relação a disputa política no município de Caucaia. “Nem fazer uma campanha ostensiva para o Elmano, nem campanha ostensiva para o Amorim, mas manter esta neutralidade no município de Caucaia se é que isso vai ser possível”, finaliza Beto.