Bate Papo Político, no Alerta Geral: 8 em cada 10 brasileiros querem que escolas continuem fechadas

A resistência dos pais em levarem os filhos de volta às escolas é cada vez maior e, de acordo com uma pesquisa do Instituto Datafolha, publicada nesta terça-feira, 79% dos brasileiros querem que os estabelecimentos de ensino continuem fechados neste segundo semestre de 2020.



A pesquisa revela que, para 59% dos entrevistados, a retomada das aulas presenciais irá agravar o quadro sanitário. Outros 20% temem que a situação se agrave um pouco, enquanto 18% afirmaram que não haverá efeito na disseminação do vírus, e 3% não quiseram ou não souberam responder.



O sentimento dos brasileiros em relação a retomada das atividades nas escolas está na pesquisa que o Datafolha realizou, por telefone, nos dias 11 e 12, com 2.065 pessoas. Especialistas da área da saúde consideram que o alto índice de brasileiros que se opõem ao reinício das aulas presenciais retrata a desconfiança sobre a eficácia de medidas de combate à Covid-19.