Bebê de 3 meses é o paciente mais jovem a morrer pelo coronavírus no Brasil

Um bebê de 3 meses de Iguatu, interior do Ceará, é o paciente mais jovem a morrer pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil. Segundo a Secretaria de Saúde do Ceará, a criança do sexo feminino tinha uma doença renal pré-existente.

O Ceará registrou, até as 9 horas desta quarta-feira (8), um total de 42 mortes por Covid-19. Além disso, 1.268 pacientes testaram positivo para a doença, conforme dados da Secretaria da Saúde.

De acordo com as secretarias de Saúde dos estados, são 693 mortes e 14.152 casos confirmados até as 9h30 desta quarta-feira.