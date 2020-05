Beneficiário poderá transferir auxílio emergencial após dez dias

Beneficiários do auxílio emergencial de até R$ 1,2 mil têm que aguardar, pelo menos, 10 dias para poder transferir o valor da segunda parcela para outra conta bancária. A nova regra foi estabelecida por meio de portaria do Ministério da Cidadania. Nesta nova fase de pagamentos, a transferência para outras contas bancárias vai obedecer ao calendário de saques, liberados no período de 30 de maio a 13 de junho para quem não recebe o Bolsa Família.

Confira mais detalhes com o correspondente Carlos Silva: