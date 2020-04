Beneficiários do Bolsa Família terão auxílio emergencial contra covid-19 após o dia 16

A partir desta semana o governo começa a pagar o auxilio emergencial para milhares de cearenses, mas pra quem já participar de programas sociais ou recebe bolsa família as datas para os pagamentos serão diferentes.

Os beneficiários do Bolsa Família, receberão os créditos no calendário normal do programa, que começa no dia 16 de abril. Já quem é registrado do Cadastro Único de outros programas sociais receberam antes da pascoa no dia 12 de abril.

O Cadastro Único tem quase 75 milhões de pessoas registradas, entre eles milhares de cearenses, dos quais 65 milhões têm CPF conhecido. Fora do CadÚnico, o governo estima que 15 milhões a 20 milhões não têm nenhuma formalização de sua atividade. São esses que o governo precisará rastrear de forma mais “manual”.

Segundo ele, das 14,29 milhões de famílias que receberão o Bolsa Família em abril, cerca de 2 milhões têm um benefício maior que os R$ 600 do auxílio emergencial – por isso, é preciso um cuidado para que elas não tenham a substituição automática e acabem recebendo menos.