Benefícios do INSS na ordem do dia: dúvidas e orientação, neste sábado, às 7 horas, no ‘Alerta Geral’

O Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, que entra no ar, neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, pelo rádio e pela Internet, tem muitas orientações e esclarecimentos sobre os benefícios sociais, auxílios e aposentadorias pagas pelo INSS. A pauta tem, ainda, informações sobre o auxílio emergencial.

A edição deste sábado, sob o comando do jornalista Luzenor de Oliveira e a participação do especialista em direito previdenciário Tiago Albuquerque, responde a, pelo menos, 70 ouvintes e internautas que encaminharam dúvidas pelo WhatsApp (085.9.9273.4353). Os esclarecimentos são abrangentes e contemplam milhares de pessoas que expõem incerteza sobre os benefícios da Previdência Social.

Quem está na Grande Fortaleza pode nos acompanhar pelas Rádios FM 104.3 e FM 107.5 e, também, pelas redes sociais do cearaagora (Facebook, Instagram e Twitter). Quem está em cidades do Interior do Ceará tem a opção de nos ouvir pelas 33 emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria. O conteúdo do maior programa de esclarecimentos na área previdência é disponível, pela internet, para ouvintes e internautas em qualquer parte do Brasil.

Uma das dúvidas é do ouvinte/internauta Henrique, que mora em Fortaleza, e passou a mensagem perguntando se a mãe, com 88 anos de idade e pensionista, pode receber uma aposentadoria, mesmo nunca tendo contribuído para o INSS. O ‘Alerta Geral’ volta a falar, ao responder à pergunta do Henrique, sobre as condições para quem deseja se aposentar pelo INSS.

Outra dúvida, com informações e esclarecimentos da equipe do Alerta Geral, é da ouvinte Francisca, em Guaraciaba do Norte, que, em sua mensagem, questiona: ‘’tenho minha carteira assinada desde 1981, fiquei afastada por 10 anos e agora sou funcionária pública e nunca foi dado baixa. O que devo fazer’’? O professor Tiago prepara uma resposta bem esclarecedora para a Francisca.

O José Alves, que mora em Russas, estranhou, após fazer o cadastro e não ser contemplado com o auxílio emergencial porque fora candidato a vereador. O assunto ganha destaque neste sábado com informações em relação a quem tem direito ao auxílio emergencial. De Morada Nova, chegou a pergunta da ouvinte Fátima, que quer saber porque o esposo, que sofre com hérnia de disco, recebeu o auxílio por três meses e o INSS o cortou.