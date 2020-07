Beto Almeida enaltece novo sistema de atendimento virtual do INSS e diz: “Tomara que dê certo”

Pelo menos 550 mil segurados do INSS entram em uma nova sistemática de atendimento no Instituto Nacional de Seguro Social no mês de agosto com a realização da prova de vida de maneira virtual. O objetivo do órgão é diminui a necessidade de as pessoas irem ao banco ou à agência do INSS para realizar a prova de vida. O tema entrou na discussão entre os jornalistas Beto Almeida e Luzenor de Oliveira.

“O retorno do INSS às atividades presenciais, ela com certeza vai registrar uma demanda enorme. Então a proposta que existe de colocar esse atendimento virtual, tomara que isso dê certo. No sentido de que não gere frustração pra quem busca os serviços do INSS”, afirmou Beto Almeida ao comentar o assunto nesta

Luzenor complementa as informações ao dizer que o projeto piloto será feito com reconhecimento facial por meio do uso da câmera do celular para quem já tem carteira de motorista ou titulo de eleitor digital. A primeira etapa vai envolver primeiro os segurados que deveriam ter feito a prova em março, na época em que as atividades presenciais foram suspensas devido a pandemia.

Por fim, Beto Almeida ressalta a importância da medida e mostra expectativa sobre a eficácia da novidade no dia a dia do segurado: “Não tenha duvida, isso vai facilitar principalmente de quem está aí aguardando nestes quatro meses por atendimento. Estou na realidade na expectativa de ver como vai ser o funcionamento se isso vai trazer, de fato, agilidade e ganho de tempo logicamente para o INSS”