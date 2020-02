Binário de Messejana começa a ser implantado nesta sexta-feira

Começa a ser implantado nesta sexta-feira, 21, o Binário do bairro Messejana, que será composto pelas ruas Guarujá e Aveledo. A ação, que faz parte das intervenções da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) no bairro, planeja ainda uma ciclofaixa com 1km de extensão e afetará pelo menos 20 linhas de ônibus.

Com o binário, a rua Guarujá terá sentido Washington Soares/BR-116, enquanto a rua Aveledo concentrará o fluxo no sentido contrário BR-116/Washington Soares, no trecho compreendido entre a BR-116 e a avenida Padre Pedro de Alencar.

As linhas que trafegam no sentido do terminal para o bairro deixarão de passar pela Rua Guarujá e irão circular pela Rua Aveledo. As linhas são: (619) Paupina, (621) Pedras I, (622) Pedras II, (628) Sítio São João/Santa Maria, (630) Itamaraty/Elizabeth II, (632) Alto Alegre/Messejana, (636) Cj. Palmeiras/Parque Santa Maria, (639) Planalto Coaçu/Messejana, (647) Cj. Maria Tomásia/Santa Filomena e (653) Santa Fé, (636) Cj. Palmeiras/Parque Santa Maria.

Já as linhas (631) Carlos Albuquerque e (681) Alameda das Palmeiras, quando trafegarem no sentido inverso, ou seja, dos bairros para o terminal, devem acessar a Rua Uberlândia em direção à Rua Angélica Gurgel.

A partir do dia 3 de março, as linhas originárias do terminal de Messejana em direção aos bairros devem seguir pelas ruas Santa Efigênia, Aveledo e Padre Pedro de Alencar, seguindo o itinerário vigente. As linhas envolvidas são (619) Paupina, (621) Pedras I, (622) Pedras II, (628) Sítio São João/Santa Maria, (630) Itamaraty/Elizabeth II, (632) Alto Alegre/Messejana, (639) Planalto Coaçu/Messejana, (647) Cj. Maria Tomásia/Santa Filomena e (653) Santa Fé.

No sentido do bairro para o terminal, a linha (636) Cj. Palmeiras/Parque Santa Maria agora seguirá pela Rua Guarujá, Rua João Ivo, Rua Miracema e Rua Angélica Gurgel.