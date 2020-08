Bloqueio provisório do viaduto da Av. Alberto Craveiro, em Fortaleza, é prorrogado até dia 17 de agosto

O bloqueio provisório do viaduto sobre a BR-116, sentido Aldeota/Castelão, será mantido até o dia 17 de agosto, prazo que permitirá a conclusão de todos os serviços de pavimentação asfáltica e de ampliação das alças de acesso à via.

O prazo inicial para a liberação do tráfego de veículos no trecho estava previsto para este sábado (1º), porém a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) prorrogou o prazo para mais 17 dias. A via está em obras desde maio de 2019 para a duplicação do viaduto e alargamento da avenida.

Os condutores que passam pelo local devem continuar seguindo o contrafluxo para chegar à Avenida Raul Barbosa, no Bairro Aerolândia. A intervenção neste ponto da avenida começou a ser feita no dia 11 de julho e já dura 20 dias.

De acordo com a Prefeitura, 92% da obra na Alberto Craveiro está concluída e a previsão de entrega é para o mês de setembro. Com o novo viaduto, a via passará a contar com quatro faixas de tráfego em cada sentido. Além disso, serão construídas novas calçadas, ciclovia e nova pavimentação asfáltica na região.