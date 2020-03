BNB oferece condições especiais em financiamentos e negociações com os clientes

Os clientes do Banco do Nordeste, interessados em prorrogar empréstimos e financiamentos por até 6 meses, ou contratar novos créditos, em condições diferenciadas, deverão procurar seus gerentes de relacionamento por telefone, e-mail ou via celular (WhatsApp) e fazer, se for o caso, o agendamento da visita à agência. As novas medidas de crédito foram anunciadas pelo Banco esta semana como forma de minimizar os impactos causados na economia pelo novo Coronavírus.

Pessoas físicas e jurídicas, se desejarem, poderão utilizar das linhas oferecidas no valor de R$ 9,5 bilhões, sendo R$ 8,0 bilhões em operações de microcrédito, beneficiando em torno de 1,6 milhão de microempreendedores urbanos até setembro de 2020 e R$ 1,5 bilhão para micro e pequenas empresas, alcançando 22 mil micro e pequenas empresas (MPEs).

A medida emergencial tem como foco principal as MPEs. Será possível também prorrogar dívidas de outros portes de empreendimentos, atestada a necessidade financeira da empresa em função da situação econômica mundial, a exemplo do que vem se verificando com o setor de turismo.

O Banco está orientando seus clientes a utilizarem prioritariamente os canais digitais colocados à disposição dos clientes via internet (www.bnb.gov.br) ou via aplicativo no celular. Para as empresas que necessitam de crédito novo, o BNB oferece capital de giro, com recursos internos, com até seis meses de carência para o início do pagamento das novas operações. Para o crédito pessoal, a carência será de 60 dias.

Com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o capital de giro pode ser financiado com três meses de carência e amortizações proporcionais ao fluxo de faturamento da empresa, ou seja, respeitando a sazonalidade das receitas do mutuário. As novas medidas são válidas até setembro de 2020. Entre abril e setembro do ano passado, o Banco do Nordeste aplicou R$ 1 bilhão na modalidade de crédito para capital de giro com micro e pequenas empresas, em toda a região Nordeste e norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Com as novas medidas, a expectativa é aplicar, no mesmo período, em torno de R$ 1,5 bilhão.

No intuito de simplificar o acesso ao crédito, especialmente para clientes não rurais, o Banco também está elevando de R$ 50 mil para R$ 100 mil o valor das contratações sem a obrigatoriedade de vinculação de garantias reais, podendo ser somente garantias fidejussórias. Paralelamente, reduziu o pacote de tarifas para as operações de crédito, com a aplicação de tetos diferenciados de acordo com o porte dos clientes, de modo a adequar e compatibilizar os valores ao faturamento, em especial dos micro e pequenos empreendedores.

Microcrédito

Para os microempreendedores urbanos, clientes do Crediamigo, o Banco do Nordeste está prorrogando, de forma automática, as prestações vincendas entre 19/03/2020 a 18/04/2020, em 30 dias. Caso o cliente não tenha interesse na prorrogação, deverá manifestar-se formalmente ao seu agente de crédito por telefone ou WhatsApp. Para as novas contratações ou renovações do microcrédito, será dada carência de 30 dias para início dos pagamentos.

O prazo médio das operações será ampliado, passando de cinco para sete meses, e antecipadas as renovações das operações a vencer entre abril e junho de 2020.

Rede de agências

A rede de agências do Banco do Nordeste está trabalhando com adequações dos horários de funcionamento de acordo com as necessidades da praça e dos clientes, de modo a evitar aglomerações. Os gerentes pedem que os clientes utilizem prioritariamente os canais digitais para realizar suas transações de serviços bancários (home banking e aplicativo no celular). Aqueles que efetivamente precisem ir às agências, devem fazer contato com o gerente por telefone para agendamento a fim de evitar horários de maior fluxo.