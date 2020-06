Bolsonaro chega ao Ceará para inaugurar trecho da transposição do Rio São Francisco

O presidente Jair Bolsonaro chegou na manhã desta sexta-feira (26) ao Ceará para participar de inauguração de trecho da transposição do Rio São Francisco. Bolsonaro saiu no início da manhã de Brasília e pousou no aeroporto de Juazeiro do Norte pouco antes das 10h.

De Juazeiro do Norte, Bolsonaro seguiu para a cidade de Penaforte, onde será a cerimônia. O governador Camilo Santana, não participará do evento. Em post nas redes sociais, ele afirmou que só voltará ao local da transposição “após superarmos este grave momento de pandemia”.

Apoiadores de Bolsonaro foram até o aeroporto para receber o presidente. Confira alguns vídeos: