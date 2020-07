Bolsonaro com covid-19: presidente testa positivo em exame de coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro está com Covid-19. A informação foi confirmada pelo próprio presidente nesta terça-feira (7), durante entrevista no Palácio da Alvorada. Ele realizou o teste nessa segunda após apresentar febre de 38 graus e mal-estar. Antes mesmo de o diagnóstico ser confirmado, Bolsonaro disse a apoiadores que já havia começado a tomar hidroxicloroquina com azitromicina.

Ele também foi ao Hospital das Forças Armadas (HFA) fazer uma ressonância no pulmão. A informação é de que a saturação de oxigênio dos pulmões do presidente está em 96%, o que é considerado aceitável. Compromissos oficiais do presidente que estavam previstos na agenda desta semana foram cancelados ou suspensos depois das suspeitas de infecção

Desde o início da pandemia, o presidente tem minimizado o impacto do coronavírus em discursos e entrevistas. Nos últimos dias, por exemplo, ele participou de eventos sem usar máscara e sem manter o distanciamento recomendado pelas autoridades de saúde pública. Publicamente, Bolsonaro já chamou a doença de “gripezinha” e disse que não precisaria se preocupar caso fosse contaminado por conta do seu histórico de atleta.

Essa não é a primeira vez que o presidente realiza exames para identificar o coronavírus. Em março, Jair Bolsonaro fez três testes de Covid-19, mas se negou a divulgar os resultados. Eles só vieram a público em um processo judicial que terminou no Supremo Tribunal Federal (STF). Foram utilizados nomes fictícios para ocultar que os exames eram do presidente.

(*)com informação do O Globo