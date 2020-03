Bolsonaro ignora coronavírus e participa de atos pró-governo

O chefe do executivo nacional, presidente Jair Bolsonaro, participou de atos pró-governo na manhã deste domingo (15), em Brasília, mesmo após ter solicitado, em pronunciamento de TV e rádio, que a populaçãorepensasse a participação nas manifestações.

Sem máscara, o presidente desceu a rampa da Esplanada dos Ministérios e, em seguida, passou a esticar o braço para tocar nos manifestantes, separados por uma grade. Havia algumascentenas de simpatizantes diante do Planalto.

Mesmo com Bolsonaro pedindo para que os movimentos fossem repensados, apoiadores seguiram insistindo em promover os protestos e iniciaram um movimento nas redes sociais: #DesculpeJairMasEuVou.

Durante a manhã, vídeos e fotos sobre as manifestações foram postadas no Twitter do presidente. Em uma delas, sem autoria, era possível ler faixas ‘Fora Maia’, em referência ao presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ), ‘Fora STF’ e ‘SOS Forças Armadas’. Bolsonaro identificava a imagem como sendo de Maceió, Alagoas. A foto foi apagada da conta de Bolsonaro.