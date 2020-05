Bolsonaro indica que irá à manifestação neste domingo

O presidente Jair Bolsonaro indicou que deve participar de novas manifestações favoráveis ao governo neste domingo (17). Na tarde desse sábado (16), ao cumprimentar cerca de 50 apoiadores que o aguardavam na portaria do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse, “Onze horas na rampa”, em referência à rampa do Palácio do Planalto, de onde costuma acompanhar os protestos.

Ainda no sábado, o presidente desistiu do pronunciamento que faria em rede nacional de rádio e televisão para defender mais uma vez o fim de medidas de isolamento social, como informou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência. Segundo a apuração do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a ideia é aguardar até que haja uma definição no Ministério da Saúde, depois de Nelson Teich ter deixado nesta sexta-feira (15). Até o momento, a pasta é comandada de forma interina pelo secretário executivo do ministério, general Eduardo Pazuello.

A intenção de fazer o novo pronunciamento foi revelada pelo presidente na última quinta-feira (14) durante videoconferência com empresários no Palácio do Planalto. “Nós temos que ter mais do que comercial de esperança, transmitir a confiança. Tanto é que vamos ter um pronunciamento gravado para sábado à noite nessa linha”, disse na ocasião. O presidente defende uma abertura geral de estabelecimentos comerciais e o chamado “isolamento vertical” – que vale apenas para idosos e doentes.