Bolsonaro quer três parcelas do auxílio emergencial com valores decrescentes

Milhares de cearenses beneficiados com o auxílio emergencial pago pelo governo federal durante a pandemia do novo coronavírus, aguardam com expectativa informações sobre os valores das parcelas extras do benefício. O presidente Jair Bolsonaro tem pensado na extensão de três parcelas do pagamento do auxílio emergencial com valores decrescentes de R$ 500, R$ 400 e uma de R$ 300.

Inicialmente, quando o benefício foi estabelecido, estavam previstas três parcelas no valor de R$ 600, sendo que a última delas está sendo paga neste momento. Porém, com o avanço da crise causada pelo novo coronavírus, o governo decidiu pela liberação de parcelas extras.

A ideia do escalonamento deverá ser discutida com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Anteriormente, Bolsonaro havia afirmado que o valor de R$ 600 para a quarta e quinta parcela do auxílio emergencial, conforme defendem parlamentares, não poderia ser oferecido pelo governo, e que o valor das parcelas extras seria menor do que as três primeiras.