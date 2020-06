“Botão de pânico” poderá ser usado por policiais penais do Ceará em situações de perigo

Os policiais penais do Ceará são os novos beneficiados com o aplicativo “Portal Comando Avançado”. A ferramenta auxilia na proteção dos servidores em qualquer lugar que ele esteja. O app, entre as várias funcionalidades, tem disponível o botão de pânico, que acionado mobiliza todas as forças de segurança do Estado.

Caso o profissional acione o botão do pânico, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança é mobilizada e entra em contato direto com o agente. Se o profissional não responder ou a ocorrência de perigo for constatada, uma viatura policial mais próxima é direcionada ao local que o agente acionou.

O aplicativo foi desenvolvido pelo Departamento de Computação da Universidade Federal do Ceará, em parceria com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. O aplicativo também tem outras funções e pode ser utilizado para checar informações de veículos, documentos e consultas criminal e civil de suspeitos.