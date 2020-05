Brasil é o sétimo em mortes ocasionadas por raios, com média de 110 casos por ano

cada 50 mortes por raios no mundo, uma ocorre no Brasil, revela estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O País ocupa a sétima posição mundial em mortes provocadas pelo fenômeno, tornando-se ainda o líder em incidência de raios, com cerca de 77,8 milhões de descargas para o solo a cada ano. De acordo com o levantamento do Inpe, elaborado pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), neste século já foram registrados 2.194 óbitos ocasionados por raios, uma média de 110 óbitos no período de 2000 a 2019.

Conforme o estudo do Inpe, a probabilidade de uma pessoa morrer atingida por um raio no Brasil ao longo de sua vida é de um em 25.000. No entanto, embora a estimativa pareça pequena, a chance disso acontecer é maior do que aquela de ser mordido por um cachorro (um em 100.000). E a probabilidade aumenta em até 2,5 vezes (um em 10.000), se a pessoa estiver desprotegida em uma área descampada durante uma tempestade típica, que produz cerca de três raios por minuto. Se a tempestade for mais forte, a probabilidade é 25 vezes maior (um em 1.000).

Apesar do levantamento indicar 110 mortes anuais decorrentes do fenômeno, o Elat destaca que nem sempre um incidente provocado por um raio é fatal. Nesse caso, anualmente, cerca de 300 pessoas sobrevivem após serem atingidas por um raio. Para chegar a essa conclusão, o Elat reuniu informações coletadas pelo Departamento de Informações e Análise Epidemiológica (CGIAE) do Ministério da Saúde, veículos da imprensa e dados de população do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2000 a 2019.