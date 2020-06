Busca por informações no mês de abril aumenta mais de 4.000%, aponta Arce

Um aumento de 4.048% na quantidade de buscas por informações durante o mês de abril foi registrado pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce). Os dados foram comparados com os três primeiros meses do ano. Os registros das áreas de saneamento básico, energia elétrica e transporte rodoviário intermunicipal de passageiros foram considerados para chegar ao número.

Segundo a agência, na área de energia elétrica, o crescimento foi de 40%, com 4.445 registros em abril. Nos meses de janeiro, fevereiro e março os números foram 3.523, 2.669 e 3.327, respectivamente. Já no saneamento básico, o aumento de solicitações de informações foi de 158%, em um total de 481 pedidos. Nos meses anteriores os números foram de 189, 153 e 216 solicitações.

A área de transporte intermunicipal foi a que teve o maior índice de crescimento, com um aumento de 3.850% (três mil e oitocentos e cinquenta por cento), totalizando 231 registros. Nos meses anteriores – janeiro, fevereiro e março -, o número era de apenas 2, 2 e 15 registros.