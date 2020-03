Cadastramento biométrico: postos do TRE em shoppings funcionarão aos sábados

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará realiza, a partir deste sábado, o atendimento nos postos dos shoppings de Fortaleza aos sábados, no horário de 10 as 17 horas.

A medida de ampliação do horário de funcionamento tem como objetivo alcançar o eleitor que não tem horário disponível na semana, para que ele tenha mais essa opção para buscar atendimento e realizar as operações de alistamento, transferência ou regularização.

O Tribunal Regional Eleitoral realizou o cancelamento de mais de 373 mil títulos de eleitores de Fortaleza, devido a falta de realização do procedimento.

Quem perdeu o prazo, ainda pode regularizar a situação até o dia 6 de maio, data do fechamento do cadastro eleitoral para este ano.