Cadela policial da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas da Polícia Civil doa sangue para ajudar cão doente

A cadela policial Pallas, de dois anos, da raça pastor belga malinois, uma das integrantes do Núcleo de Operações com Cães (NOC) da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), doou sangue, na última sexta-feira (15), para ajudar um cãozinho diagnosticado com hemoparasitose (popularmente chamada de doença do carrapato, que é causada por protozoários, helmintos ou bactérias que atingem os animais por meio da corrente sanguínea), que resultou em uma anemia profunda. A doação ocorreu na sede do NOC e foi realizada por uma equipe veterinária.

Os cães policiais são ótimos doadores de sangue por manterem uma rotina de treinos frequentes além de hábitos saudáveis. Para o diretor da DCTD, Pedro Viana, a ação serve para ajudar um animal que necessita e também para lembrar a importância da doação de sangue, seja por animais ou por pessoas. “Doar sangue é um ato de generosidade. Que o exemplo da Pallas possa sensibilizar as pessoas para a doação”, disse o delegado.

Os critérios para que os cães sejam doadores de sangue são:

– ter idade entre 1 e 8 anos;

– o peso mínimo de 20 quilos;

– estar saudável, sem doenças e realização de transfusão ou cirurgias nos 30 dias anteriores;

– não realizar uso de medicamentos contínuos e

– está com a vacinação e vermifugação em dia.

O intervalo entre as doações é de dois meses.

