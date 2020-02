Cagece alerta foliões sobre cuidados com a rede de esgoto durante o Carnaval

Para curtir a folia e garantir o bom funcionamento do sistema de esgoto durante o feriado de Carnaval, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) conta com a colaboração dos foliões e recomenda alguns cuidados que devem ser tomados para evitar obstruções e extravasamentos de esgoto nas vias.

A principal recomendação é não descartar resíduos sólidos na rede coletora de esgoto. Materiais como latinhas, embalagens de comida e preservativos devem ser descartadas em lixeiras, priorizando o sistema de coleta seletiva. O descarte incorreto de lixo nas vias públicas pode contribuir para enchentes durante as chuvas, que são típicas desse período do ano, e ainda ocasionar extravasamento de esgoto. Além de causar sujeira, o lixo também pode acabar indo para bueiros ou para o mar.

Para se ter uma ideia, somente no ano passado, a Cagece retirou cerca de 6,5 mil toneladas de materiais impróprios das redes coletoras em Fortaleza. Além de não depositar sólidos na rede da rua e nos ralos de residências, é importante ressaltar que as tampas dos poços de visita só devem ser manuseadas por técnicos da companhia, que são capacitados para realizar manutenções.

Nos dias de chuvosos, as águas pluviais não podem ser destinadas para o sistema de esgoto, elas devem ser destinadas para o sistema de drenagem, que são os bueiros que geralmente ficam à beira das calçadas. Para curtir a folia com tranquilidade é imprescindível o cuidado e atenção com o sistema de esgotamento sanitário. E as boas práticas devem ser adotada durante todo o ano.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará