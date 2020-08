Cagece lança nova campanha para parcelamento de débitos

A partir desta segunda-feira (24), a Companhia de Esgoto e Água do Ceará (Cagece) inicia a campanha “Fique em dia com a Cagece” com condições especiais para aqueles que desejam regularizar suas pendências junto à companhia.

A campanha irá disponibilizar as seguintes condições de negociação para clientes com débitos pendentes por mais de 30 dias: entrada de 10% e parcelamento de 12 vezes sem juros ou sem entrada com parcelamento em 8x sem juros. Quem preferir, pode, ainda, dar uma entrada de 10% e parcelar o restante em 24 vezes com juros de 0,5% ao mês.

Vale destacar que poderá aderir ao parcelamento, qualquer cliente que não possua nenhuma outra negociação em aberto com a companhia. A campanha não estipula valor mínimo ou limite de débito. A campanha é por tempo limitado e válida para todos os municípios atendidos pela Cagece no Ceará.

Para aderir, o consumidor deve entrar em contato com a Gesse, assistente virtual da companhia, pelo aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou pelo site www.cagece.com.br; ou através da Central de Atendimento (0800 275 0195), disponível 24h por dia. Os clientes podem ainda realizar o parcelamento em todas as lojas de atendimento da Cagece em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Eusébio, ou nas unidades do Vapt Vupt em Fortaleza e Sobral, mediante agendamento prévio pelo site.

*Com informações do Governo do Estado do Ceará