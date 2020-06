Cai quase 50% o número de policiais militares afastados por coronavírus no Ceará

Devido a pandemia do novo coronavírus, policiais militares que foram acometidos pela doença tiveram que se afastar de suas funções. No Ceará, o número de policiais militares afastados por Covid-19 caiu quase pela metade. O número saiu de quase 1700 casos para um pouco mais de 800, segundo informação dada em entrevista na manhã desta segunda-feira (1º) pelo titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), André Costa.

De acordo com o secretário, o número ainda é elevado e apresenta impactos negativos para a segurança pública do estado. Diante desse cenário, a corporação tem tentado “compensar” com a efetivação de horas extras. Os policiais voluntários, em dias de folga, tem sido alocados nas barreiras sanitárias.

O afastamento dos agentes também acontece, em menor número, na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros e na Perícia Forense, mas o número de casos nesses cargos não foram informados.