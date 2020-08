Caixa abre 27 agências no Ceará para saques de auxílio emergencial e do FGTS neste sábado

A Caixa Econômica Federal vai abrir 770 agências no país, das 8h ao meio-dia, para pagamentos de auxílio emergencial e saques de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia (FGTS). No Ceará serão 27 agência abertas em 19 municípios do estado. Confira aqui a lista de unidades abertas.

Cerca de 3,8 milhões de pessoas nascidas em abril poderão sacar o auxílio emergencial em dinheiro a partir de agora. Neste caso, o dinheiro está depositado nas contas poupanças sociais digitais desde 31 de julho. Este pagamento em espécie vai incluir diferentes parcelas do benefício. Neste grupo, há pessoas esperando a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta cota.

O saque neste sábado ainda será permitido que os nascidos de janeiro a abril que tiveram o primeiro pedido negado e apresentaram contestação entre os dias 24 de abril e 19 de julho, tendo, enfim, o direito reconhecido.