Caixa abre 90 agências no Ceará em horário antecipado a partir de hoje

A Caixa Econômica Federal antecipa em duas horas o atendimento de 90 agências bancárias no Ceará a partir desta quarta-feira (22), em todo o país serão 1.102 agências que abrem mais cedo. As unidades abrirão das 8h às 14h, apenas para serviços considerados essenciais.

De acordo com o banco, estarão disponíveis saque de benefício do INSS sem cartão, pagamento de seguro-desemprego ou defeso também sem cartão e senha e retirada do Bolsa Família e outros benefícios sociais sem senha ou cartão. A lista de unidades que abrião mais cedo pode ser conferida no site.

O banco ainda vai pagar o abono salarial anual do PIS/Pasep ou recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a trabalhadores, assim como atender os clientes que têm contas salário no banco e precisam retirar dinheiro sem cartão ou senha. Por fim, a instituição também fará o desbloqueio de cartão e senha de contas.