Caixa abre agências no feriado para atendimento exclusivo para serviços sociais

A Caixa abriu 46 agências no Ceará nesta terça-feira (21), feriado de Tiradentes, para atender atendimento é exclusivo para serviços sociais, mas não irá atender solicitações referentes ao auxílio emergencial. As unidades funcionarão apenas até as 12h.

Os clientes do banco poderão realizar saque INSS, saque do seguro desemprego/defeso, saque do Bolsa Família e outros benefícios sociais, pagamento de Abono Salarial e FGTS, saque de conta salário, todos para quem não tiver o cartão e/ou senha. Também está disponível desbloqueio de cartão e senhas.

De acordo com o banco, por conta do grande volume de pessoas buscando o auxílio emergencial, aquelas que precisam de outros serviços essenciais não estão conseguindo atendimento e, por isso, a abertura no feriado exclusivamente para esses serviços.