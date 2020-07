Caixa cria calendário para cearenses com aplicativo bloqueado regularizarem a situação

Os cearenses beneficiados com o auxílio emergencial e que estão com o aplicativo da Caixa Tem bloqueado já podem conferir um calendário, criado pelo banco, para o trabalhador ir a uma agência e conseguir desbloquear o serviço. Quem procurar o banco fora das datas estabelecidas não será atendido, informou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

O app é usado pelo governo para pagar o auxílio de R$ 600 e o FGTS emergencial. O banco informou nesta semana que bloqueou centenas de milhares de contas no Caixa Tem por suspeita de fraude. Os afetados são orientados pelo app a comparecer a uma agência com documento de identificação para comprovar que não houve irregularidade.

As datas foram divididas de acordo com o mês de aniversário do beneficiário, para evitar aglomerações nas agências, de acordo com a Caixa.

Confira o calendário: