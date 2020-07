Calendário de saques da 4ª parcela do auxílio termina nesta semana para quem recebe Bolsa Família

Os beneficiários do auxílio emergencial que estão no programa Bolsa Família terão o pagamento da 4ª parcela finalizado esta semana. A Caixa econômica começou o depósito desta parcela para esse grupo de beneficiários no início da semana passada. Diferente dos demais beneficiários, aquele que estão no Bolsa Família recebem os valores de acordo com o calendário do programa.

Nesta terça-feira recebem a 4ª parcela os beneficiário que tem o NIS terminado em 7. O calendário prossegue e na quarta recebem os que têm o NIS com final 8. Já na quinta, os recursos serão depositados para os que o NIS finalizado em 9, sendo concluído o calendário do pagamento desta parcela na sexta-feira, quando o auxílio é depositado nas contas dos que têm o NIS terminado em 0.

Quem está no programa Bolsa Família e preenche os requisitos para receber o auxílio emergencial não acumula os dois pagamentos. Recebe apenas o que for de maior valor. O saque é liberado a cada dia a um novo grupo dos inscritos no Bolsa Família, conforme o último número do NIS. Quem teve o saque liberado nos dias anteriores continua podendo tirar o dinheiro.