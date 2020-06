Caixa libera 1ª parcela do auxílio emergencial para 2,4 milhões de trabalhadores

Cerca de 2,4 milhões de trabalhadores nascidos de janeiro a junho e que ainda aguardavam a liberação da primeira parcela do auxílio emergencial do governo federal terão o dinheiro creditado nesta terça-feira (dia 16), em contas poupanças sociais digitais abertas especialmente para esse pagamento. Essas pessoas foram incluídas num lote extra processado recentemente pela Dataprev (empresa que analisa os dados para a concessão do benefício). Mas, por enquanto, o dinheiro só poderá ser usado para quitar boletos — como os de água, luz e telefone — e pagar compras por meio de um cartão de débito virtual ou de QR Code. Essas transações são feitas pelo aplicativo Caixa Tem.

Essas pessoas se inscreveram pelo site da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo Caixa / Auxílio Emergencial. São trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais e desempregados sem seguro-desemprego, que não recebem Bolsa Família e não estava inscritos no Cadastro Único, do Ministério da Cidadania.

Nesta quarta-feira (dia 17), o dinheiro será liberado para 2,5 milhões de trabalhadores nascidos de julho a dezembro, que também aguardavam o pagamento da primeira parcela. Mas, para este grupo, também só será permitido movimentar os recursos via aplicativo Caixa Tem.

Os saques em dinheiro e as transferências entre contas serão liberados apenas posteriormente, conforme o calendário abaixo. Ao todo, esse lote extra da primeira parcela contempla 4.9 milhões de pessoas.