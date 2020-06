Caixa libera saque da 2ª parcela de auxílio para nascidos em maio nesta quinta-feira

A Caixa Econômica Federal (CEF) libera nesta quinta-feira (4) as transferências e os saques em dinheiro da segunda parcela do Auxílio Emergencial depositada em poupanças sociais digitais do banco para os 2,7 milhões de beneficiários nascidos em maio.

As liberações começaram no sábado e seguem um cronograma ligado ao mês de nascimento do trabalhador. Até a data de liberação, os recursos já depositados nas poupanças podem ser usados apenas para pagamento de contas, de boletos e compras por meio do cartão de débito virtual.

Confira mais detalhes com o correspondente Sátiro Salles: