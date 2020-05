Caixa prorrogará prazo de pagamento de financiamento habitacional, diz Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, informou nesta quinta-feira (14), que após conversa com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o banco deverá prorrogar o prazo de carência para o pagamento de financiamentos de moradias.



Segundo Guimarães, como regra, a Caixa permitiu atraso por até dois meses, mas logo depois resolveu prorrogar por mais um mês esse prazo. No entanto, segundo pontuou o presidente, o período de três meses ainda poderia ser insuficiente para parte da população.



Ainda segundo Bolsonaro relata que conversou com Pedro Guimarães e diz que vai aumentar para quatro meses. Porque não adianta apenas prorrogar se o elemento que perdeu o emprego teve salário reduzido e não tem como pagar a prestação da casa própria. O presidente disse ainda que o que está sobrando de dinheiro para ele (cidadão comum) está sendo para a comida.

(*)com informação do Estadão