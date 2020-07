Caixa terá novo crédito para pessoa física com garantia de imóvel

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou mudanças na linha de financiamento do home equity, modalidade em que um imóvel é dado como garantia. A nova linha, chamada de Real Fácil, permite que o cliente escolha a forma de correção do empréstimo, que poderá ser pela TR, pelo IPCA ou por taxa fixa.

De acordo com o jornalista Carlos Alberto Alencar em sua participação no Jornal Alerta Geral desta sexta-feira (30), a modalidade será oferecida a pessoas físicas a partir do dia 3 de agosto. Atualmente, a Caixa responde por pouco mais de 30%, ou R$ 3,5 bilhões, do volume desse tipo de crédito concedido em todo o mercado, de R$ 11 bilhões.

Confira na íntegra o cometário do jornalista Carlos Alberto Alencar: