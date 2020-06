Calendário de pagamento da 3ª parcela do auxílio emergencial para beneficiário do Bolsa Família vai até 30 de junho

A Caixa Econômica Federal realiza o pagamento da 3ª parcela do auxílio emergencial, com valores de R$ 600 a R$ 1.200, para beneficiário do Bolsa Família até o dia 30 deste mês. A liberação do da nova parcela iniciou nessa quarta-feira para mais de 13,5 milhões de famílias cadastradas no Programa Bolsa Família e consideradas elegíveis ao recebimento do benefício.

Os primeiros a receber foram os beneficiários com Número de Identificação Social com final 1. Nesta quinta-feira, recebem o benefício os que possuem o NIS terminado em 2. Em maio, segundo o Ministério da Cidadania, 14,28 milhões de famílias receberam benefícios dentro do programa social, totalizando R$ 15,2 bilhões.

Em maio, 14,28 milhões de famílias receberam o benefício, no valor total de R$ 15,2 bilhões. Nos casos em que o valor do Bolsa Família supera o do auxílio emergencial, o grupo familiar mantém o benefício original. Foi o que aconteceu com 700 mil famílias em abril, segundo o Tribunal de Contas da União.