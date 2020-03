Câmara dos Deputados debate combate ao coronavírus no Brasil nesta quarta

O Plenário da Câmara dos Deputados vai debater nesta quarta-feira (11), em comissão geral, as ações preventivas de vigilância sanitária e possíveis consequências para o Brasil quanto ao enfrentamento do coronavírus (Covid-19).

O debate, marcado para a tarde de quarta, ocorre por sugestão da deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC). Ela foi relatora do projeto que deu origem à lei que regula a situação de emergência para combater o coronavírus (Lei 13.979/20).

No Ceará, são 64 notificações do vírus, 44 foram descartados e 20 pacientes seguem em investigação. Os municípios com casos suspeitos são Aquiraz, Caucaia, Crato, Crateús, Eusébio, Fortaleza, Jijoca de Jericoacoara, Itapipoca, Ibicuitinga, Juazeiro do Norte e Sobral.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, confirmou presença no debate, junto com o secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson Kléber de Oliveira.

(*) Com informações da Câmara de Notícias