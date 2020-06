Câmera térmica é instalada no Terminal do Antônio Bezerra para verificar temperatura de passageiros

Uma câmera térmica foi instalada nesta quarta-feira (3) na bilheteria do Terminal Antônio Bezerra, em Fortaleza. O dispositivo, em fase de testes, detecta passageiros com altas temperaturas, um dos principais sintomas do novo coronavírus. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza o objetivo é minimizar a transmissão do coronavírus na capital cearense,.

A iniciativa, gerida pela Coordenadoria de Fomento à Parceria Público-Privada e Concessões (PPPFor), não acarretará em custos para o Município, pois os equipamentos estão sendo cedidos pelo ente privado. Com o apoio da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), os funcionários estão monitorando, 24 horas, os usuários do Terminal.

A câmera detecta os passageiros, que têm a temperatura aferida através da emissão infravermelha. Não haverá restrição para entrada no Terminal. Caso seja detectada a temperatura acima de 37,5, graus os passageiros serão orientados a buscar uma unidade de saúde.