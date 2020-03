Camilo amplia restrições e multas para punir quem desobedecer normas de combate ao coronavírus

Após declarar emergência de Saúde Pública por conta da pandemia do novo coronavírus no Ceará na última segunda-feira (16), o Governador Camilo Santana ampliou as restrições e multas a estabelecimentos que se mantenham abertos e descumpram o decreto do Governo do Estado.

Utilizando suas redes sociais, o governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou, na última sexta (19) o novo decreto estadual com medidas que visam conter a propagação da Covid-19. Entre as medidas estão o fechamento de comércio, templos, igrejas, museus, barracas de praia, e outros locais que permitam a aglomeração de pessoas, por 10 dias, além da interrupção do serviço de transportes intermunicipais, e barreiras terrestres nas rodovias, e a cada divisa do Estado, entre outras determinações. Segundo a publicação feita no Diário Oficial do Estado:

“O descumprimento do disposto neste artigo ensejará ao infrator a aplicação de multa diária de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de medidas como a apreensão, a interdição e o emprego de força policial”.

A publicação completa pode ser acessada na publicação do Diário Oficial do Estado.