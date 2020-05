Camilo antecipa que renova decreto de isolamento social, mas atividades econômicas serão retomadas

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, na noite desta quarta-feira (27), por meio das redes sociais, que, nesta quinta-feira (28), renovará o decreto do isolamento social e apresentará detalhes sobre a reabertura gradual das atividades econômicas. ‘

Deixo claro que prorrogarei o atual decreto de isolamento social, tão importante nesse enfrentamento ao coronavírus, mas com previsão de retomada gradual e responsável de algumas atividades e, em algumas regiões’, antecipou Camilo, ao afirmar que as medidas tem por base estudos de autoridades da área de saúde.

Veja a publicação nas redes sociais do governador:

Camilo Santana disse, ainda, que ”todas as medidas são respaldadas por estudos e avaliações de nossa equipe de profissionais de saúde, que continuará acompanhando, dia a dia, a evolução dos números e nos orientando em todas as tomadas de decisão”.

A nota do governador Camilo Santana destaca que, em primeiro lugar, estão as vidas, daí justifica a necessidade de manutenção das restrições para circulação de pessoas e veículos, principalmente, na Região Metropolitana de Fortaleza. Camilo afirma, no comunicado pelas redes sociais, que, nessa quinta-feira, anunciará a retomada gradual da economia.

+Veja mais

Ceará tem mais de 2.600 mortes por coronavírus e 37.275 casos confirmados da doença