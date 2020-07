Camilo anuncia reabertura das academias a partir de segunda-feira com 30% da capacidade

As academias de ginástica vão poder funcionar a partir de segunda-feira (27), com 30% da capacidade e seguindo todos os protocolos sanitários, de acordo com anúncio feito na noite desta sexta-feira (24) pelo governador do Ceará Camilo Santana.

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que também participou do anúncio, disse que a reabertura das academias será feita em três fases, uma por semana.

Segundo Camilo, as barracas de praia seguirão o mesmo horário dos restaurantes, podendo ir até 23h. Já cinemas e bares ainda não têm permissão de funcionamento. Além disso, as aulas presenciais continuam sem permissão para retorno, mas que será avaliada um data na próxima semana.

Quero deixar muito claro que as aulas presenciais não retornarão na próxima segunda-feira, serão reavaliadas ainda na próxima semana para que a gente possa estabelecer prazos, protocolos, fazer o monitoramento para que possamos retomar essa atividade da forma mais segura possível, ouvindo pais, familiares, estudantes, professores. Essa será uma construção, como a gente tem feito ao longo dessa pandemia, disse o governador.

As medidas fazem parte de mais um decreto da retomada da economia no Ceará e são tomadas pelo comitê criado para enfrentar a crise causada pela pandemia de coronavírus.

Camilo encerrou falando sobre a situação de cada região do Ceará e afirmou que as novas ações serão publicadas no Diário Oficial deste sábado (25).