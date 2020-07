Primeira parcela do 13º salário para servidores estaduais será paga na segunda semana de agosto

Mais de 150 mil servidores estaduais do Ceará podem comemorar a antecipação da primeira parcela do 13º salário. O governador Camilo Santana anunciou nesta terça-feira (07), pelas redes sociais, a antecipação do pagamento da primeira parcela para o dia 14 de agosto. A medida foi tomada para estimular o retorno da economia no Ceará.

Ao todo 157.904 servidores ativos, inativos, pensionistas e aposentados do Estado do Ceará serão beneficiados com a iniciativa. O investimento para antecipação da grana é de R$ 420 milhões que, se somado a folha de agosto, serão injetados no Estado, R$ 1,27 bilhão.

Sobre os casos de coronavírus no estado, de acordo com Camilo, cada região do Ceará está seguindo planos de retomada da economia de forma regionalizada porque o tempo da pandemia é diferenciado.

Servidores municipais

Além disso, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, já havia anunciado na semana passada oque iria antecipar o pagamento do 13º salário dos servidores municipais.

Em Fortaleza, serão contemplados 52.339 beneficiários, entre servidores ativos, aposentados e pensionistas. A primeira parcela equivale a 40% do 13º salário, sem os descontos de impostos. A folha extra vai totalizar um montante de cerca de R$ 98 milhões, tendo como base a folha de pagamento do mês de julho

Casos de Covid-19

O Ceará já registrou 126.142 casos confirmados de coronavírus, com 6.563 mortes, segundo dados da plataforma IntegraSUS. A notícia boa é 99.249 pessoas já foram recuperadas da doença.