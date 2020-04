Camilo classifica saída de Mandetta como grande perda para saúde

A mudança no comando do Ministério da Saúde gerou críticas entre aliados e opositores ao Governo Federal e deixa preocupação sobre os novos rumos das ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus.

O governador Camilo Santana expôs, em nota publicada nas redes sociais, sentimento de perda na área da saúde. “Externo minha enorme preocupação com a saída no ministro Mandetta do comando da Saúde, num momento de extrema gravidade pelo qual passa o Brasil diante da pandemia do coronavírus”, disse o governador Camilo Santana, ao afirmar que, ao longo de 1 ano e, mais recente, na condução das medidas de combate à Covid-19, “o ministro Mandetta demonstrou conduzir seu trabalho com o rigor técnico necessário colocando a ciência em primeiro lugar, sem ideologia ou partidarismo, que são questões inaceitáveis neste momento”.

Segundo, ainda, Camilo Santana, , a saída de Luiz Henrique Mandetta da pasta da Saúde “representa uma enorme perda para o Brasil”.

Camilo finaliza a nota dizer: “Que o Governo Federal sinalize um caminho para o País, com a máxima urgência, neste momento tão delicado”.