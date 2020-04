Camilo condena interferência política nos órgãos de investigação, como Polícia Federal

O governador Camilo Santana (PT) se pronunciou logo após as mudanças no comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública e disse que muito mais grave que a saída do Ministro Sérgio Moro são as motivações que o levaram ao pedido de exoneração. Moro deixou o cargo após a exoneração do Diretor-geral da Polícia Federal.

Camilo condenou a interferência política revelada por Sérgio Moro na Polícia Federal e disse que os órgãos de investigações precisam estar blindados desse tipo de pressão e precisam ser conduzidos com isenção e autonomia, condições essenciais para a democracia.

Abaixo, a nota do governador Camilo Santana sobre a queda do Ministro da Justiça, Sérgio Moro.