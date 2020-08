Camilo define 100 mil mortes pela Covid-19 como perda imensurável

“Incalculável perda”, com essas palavras o Governador Camilo Santana, em suas redes sociais, lamentou a triste marca de mais de 100 mil mortes por Covid-19 no Brasil. O total de 100.240 óbitos no país foi registrado neste sábado (8) no levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde. Também de acordo com os dados, já são 2.988.796 casos confirmados de Covid-19.

Camilo definiu este como um dos momentos mais tristes da história do país, mas, mesmo diante de uma realidade tão difícil, o governador insiste que se continue lutando para que se possa obter mais “dignidade, amor e respeito à vida”.

No Ceará, de acordo com a última atualização da plataforma IntegraSUS neste sábado (8), às 17h11, o estado registra 7.954 mortes por Covid-19. O número de casos com diagnóstico positivo para a Covid-19 está em 188.289. Por outro lado, 157.887 cearenses já foram recuperados da doença pandêmica.