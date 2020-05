Camilo anuncia isolamento por mais 11 dias e retomada da economia em junho

O governador Camilo Santana (PT) e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), anunciaram, na noite desta quarta-feira, a prorrogação do isolamento social até o próximo dia 31. Camilo disse que, a partir do dia primeiro de junho, as atividades econômicas começam a ser retomadas. Roberto Cláudio disse que a rigidez da quarentena é fundamental para controlar o número de casos de pessoas infectadas.



O prefeito afirmou, ainda, que essa medida, como recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS), é a mais eficiente para enfrentamento da Covid-19. Roberto e Camilo apresentaram quadros com gráficos mostrando que, quanto maior o número de pessoas em casa e menos carros nas ruas, menor é a quantidade de infectados pelo coronavírus. Roberto Cláudio fez um apelo para a população se engajar ao isolamento e pediu um grande esforço para a pandemia ser superada.



Ao retomar a conversa, pelas redes sociais, o Governador Camilo Santana anunciou que, a partir desta quinta-feira, dia 21, fica renovado o decreto com as medidas de restrição para circulação de pessoas e carros. Camilo antecipou que o decreto, com publicação, na noite desta quarta-feira, no Diário Oficial do Estado, contem medidas que abrangem o Interior do Ceará, principalmente, as cidades que começam a ser mais afetadas com a Covid-19.

Confira a mensagem do governador nas redes sociais:

Anuncio a prorrogação do Decreto de Isolamento Social Rígido em Fortaleza até o fim do mês (31/5), assim como o Decreto de Isolamento Social nos demais municípios. É fundamental que haja maior adesão da população ao isolamento nos próximos dias, tanto na capital quando no interior‬. Nas cidades mais afetadas recomendamos ações mais rígidas dos prefeitos para diminuir a velocidade de contaminação.

Acompanhe vídeos do anúncio: