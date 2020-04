Camilo mantem decreto de isolamento social e barra volta gradual de atividades econômicas

O governador Camilo Santana (PT) decidiu, na madrugada desta segunda-feira (6), revogar o decreto publicado na noite desse domingo que permitia a abertura gradual de alguns setores da economia – como lojas de material de construção, serviços e indústrias.

O texto do decreto recebeu críticas porque poderia representar afrouxamento das medidas do isolamento social indicado pelas autoridades de saúde como a mais eficaz no combate à propagação do coronavírus.

Camilo disse, em nota publicada em seus redes sociais, que, após argumentos do Comitê de Saúde, demonstrando preocupação com as flexibilizações de funcionamento colocadas pelo Governo do Estado, decidiu revogar imediatamente a reabertura gradual de atividades nos setores de serviço, comércio e indústria e publicar um novo decreto, mantendo todas as proibições dos decretos anteriores, e com o mesmo prazo de validade de 15 dias. ‘’Se houve um erro nessa proposta de flexibilização, que seja imediatamente corrigido”, expôs Camilo Santana.

VEJA A NOTA ASSINADA PELO GOVERNADOR